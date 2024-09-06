На Киевщине работает ПВО – власти
Пятница, 6 сентября 2024, 07:33
Утром 6 сентября на Киевщине зафиксировали российские беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщили областные власти.
Источник: КОВА в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Власти призывают жителей находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российского БпЛА в направлении Белой Церкви с северо-востока. Также есть угроза ударных дронов для Черниговщины.
По состоянию на 7:30 утра ВС сообщили о ракетной опасности для Киевской и Черкасской областей.
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Предыстория:
- Вечером 5 сентября российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Позже российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.
- Взрывы звучали в Харькове и на Львовщине. Из-за падения обломков "Шахеда" горят складские помещения возле села Малехов Львовской области.