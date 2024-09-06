На Киевщине работает ПВО – власти

Утром 6 сентября на Киевщине зафиксировали российские беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщили областные власти.

Источник: КОВА в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Власти призывают жителей находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российского БпЛА в направлении Белой Церкви с северо-востока. Также есть угроза ударных дронов для Черниговщины.

По состоянию на 7:30 утра ВС сообщили о ракетной опасности для Киевской и Черкасской областей.

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