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Под Львовом из-за обломков "Шахеда" сгорели 4 грузовика

Ирина БалачукПятница, 6 сентября 2024, 08:08
Под Львовом из-за обломков Шахеда сгорели 4 грузовика
Фото ГСЧС

В результате падения обломков сбитого "Шахеда" вблизи Львова сгорели 4 грузовых автомобиля.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь главы области: "Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "Шахед" – "Герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат". 

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Фото ГСЧС

Детали: По его словам, возгорание тушили 32 пожарных и 6 единиц спецтехники. 

"Всего во время двух воздушных тревог, которые объявляли на Львовщине этой ночью, враг атаковал нашу область тремя ударными беспилотниками. Все наша ПВО обезвредила. Самое важное: жертв или пострадавших – нет", – подытожил Козицкий. 

 
фото ГСЧС 

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал фото ГСЧС с места пожара. 

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фото ГСЧС 

Предыстория:

ЛьвовщинаШахедпожар
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