Под Львовом из-за обломков "Шахеда" сгорели 4 грузовика
В результате падения обломков сбитого "Шахеда" вблизи Львова сгорели 4 грузовых автомобиля.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь главы области: "Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "Шахед" – "Герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат".
Детали: По его словам, возгорание тушили 32 пожарных и 6 единиц спецтехники.
"Всего во время двух воздушных тревог, которые объявляли на Львовщине этой ночью, враг атаковал нашу область тремя ударными беспилотниками. Все наша ПВО обезвредила. Самое важное: жертв или пострадавших – нет", – подытожил Козицкий.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал фото ГСЧС с места пожара.
Предыстория:
- Вечером 5 сентября российские войска запустили ударные беспилотники с юга. После полуночи "Шахеды" долетели до Львовской области. Позже российские военные запустили новые БпЛА из Белгородской области в направлении Сумской области.
- Взрывы звучали в Харькове и на Львовщине. Сообщалось, что из-за падения обломков "Шахеда" горели складские помещения возле села Малехов Львовской области.