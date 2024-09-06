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За сутки на фронте более 180 боевых столкновений: под наибольшим давлением россиян два направления

Станислав ПогориловПятница, 6 сентября 2024, 08:23
За сутки на фронте более 180 боевых столкновений: под наибольшим давлением россиян два направления
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта было зафиксировано 181 боестолкновение, 87 раз российские войска атаковали Покровское и Кураховское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.

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На Купянском направлении шло 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении происходило 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спирного.

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На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Часового Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополье и Клещеевки.

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лысовки, Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий у Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили штурм противника неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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