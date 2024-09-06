Силы обороны уже сбили 27 "Шахедов", боевая работа по дронам еще продолжается – ВС

В ночь на 6 сентября россияне атаковали Украину 1 управляемой авиационной ракетой Х-59, 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П и также 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" – 27 вражеских дронов удалось сбить, 8 локационно потеряны, 1 вернулся на оккупированную Донетчину, еще несколько летают на севере страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя по состоянию на 8:00 сбито 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников – локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один БпЛА вернулся в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!"

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Детали: Сообщается, что ракеты захватчики запустили с временно оккупированной Луганщины и из Брянской области РФ, а дроны – из российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВО работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

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