Россияне били по Днепропетровской области: 2 раненых, повреждено жилье, авто и ЛЭП

Два человека получили ранения, повреждены 11 жилых домов, машины, линии электропередачи и газопроводы в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "С вечера и до поздней ночи россияне атаковали несколько районов Днепропетровщины. По Никопольскому били беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град". В райцентре есть пострадавшие. Это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 домов, гараж, 2 авто и лодка. Задело линии электропередач и газопроводы".

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Детали: Он добавил, что последствия вражеской агрессии в Марганецкой и Красногригорьевской общинах еще выясняют.

Криворожье захватчики атаковали дроном-камикадзе – в одном из населенных пунктов поврежден частный дом, но обошлось без жертв.

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"Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожена хозяйственная постройка и разбито до десяти частных домов", – подытожил Лысак.

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