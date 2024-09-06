В Донецкой области подорвалось пожарное авто: ранены 3 спасателей

Трое харьковских спасателей получили ранения в Донецкой области, когда привлеченная к тушению пожара автоцистерна наехала на взрывоопасный предмет и подорвалась.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Трое спасателей из Харьковской области, которые были привлечены к ликвидации масштабного лесного пожара в Донецкой области, получили ранения. Пожарная автоцистерна, на которой они работали, подорвалась на вражеском взрывоопасном предмете".

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Фото ГСЧС

Детали: Это произошло вечером 5 сентября в с. Крымки Донецкой области.

Фото ГСЧС

Раненых спасателей госпитализировали.