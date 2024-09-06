В немецкой оппозиции заявили, что наступила "решающая фаза войны" и призвали правительство "собраться"
Представитель немецкой оппозиции перед встречей контактной группы по вопросам Украины на базе ВВС США в Рамштайн призвал правительство к большей помощи Украине, подчеркнув, что сейчас идет решающая фаза войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv
Прямая речь политика Христианско-демократического союза по вопросам обороны Иоганна Вадефула: "Мы должны ехать в Рамштайн с обязательствами, а не с обещаниями надежды".
Детали: Он призвал федеральное правительство "собраться" и оказать дальнейшую помощь Киеву.
По словам Вадефула, "мы находимся в решающей фазе войны", поэтому Украина не может позволить себе "спад".
Он также напомнил, что США сейчас не могут брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании.
"Именно поэтому Европа, а, следовательно, и Германия, является еще более важной", – подытожил политик ХДС.
Предыстория:
- 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.
- Это первая встреча в формате "Рамштайн" с 13 июня. На ней обсуждались пути усиления противовоздушной обороны Украины.
- На встрече ожидается выступление президента Владимира Зеленского.