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В немецкой оппозиции заявили, что наступила "решающая фаза войны" и призвали правительство "собраться"

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 6 сентября 2024, 10:06
В немецкой оппозиции заявили, что наступила решающая фаза войны и призвали правительство собраться
Ззаседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в 2023 году. Фото иллюстративное с сайта ОП

Представитель немецкой оппозиции перед встречей контактной группы по вопросам Украины на базе ВВС США в Рамштайн призвал правительство к большей помощи Украине, подчеркнув, что сейчас идет решающая фаза войны. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь политика Христианско-демократического союза по вопросам обороны Иоганна Вадефула: "Мы должны ехать в Рамштайн с обязательствами, а не с обещаниями надежды".

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Детали: Он призвал федеральное правительство "собраться" и оказать дальнейшую помощь Киеву.

По словам Вадефула, "мы находимся в решающей фазе войны", поэтому Украина не может позволить себе "спад".

Он также напомнил, что США сейчас не могут брать на себя дальнейшие обязательства из-за избирательной кампании.

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"Именно поэтому Европа, а, следовательно, и Германия, является еще более важной", – подытожил политик ХДС.

Предыстория:

Рамштайнпомощь УкраинеГермания
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