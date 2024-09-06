Белый дом о "поддержке" Путиным Харрис: он должен прекратить говорить о выборах – точка
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне раскритиковал публичные дискуссии главы Кремля Владимира Путина по "поддержке" тех или иных кандидатов и посоветовал не вмешиваться в американские выборы.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Во время общения с журналистами, Кирби ответил на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что он "предпочитает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на предвыборной гонке.
Он подчеркнул - глава Кремля "должен прекратить говорить о выборах, и точка".
Прямая речь Кирби: "Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов - это американский народ".
Больше деталей: Также он добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: прекратил говорить о выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".
Предыстория:
- Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США постараются влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.
- Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.
- А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.
- Уже 4 сентября Государственный департамент США объявил о мерах в ответ на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленные против российских пропагандистов.