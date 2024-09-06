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Белый дом о "поддержке" Путиным Харрис: он должен прекратить говорить о выборах – точка

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 6 сентября 2024, 10:17
Белый дом о поддержке Путиным Харрис: он должен прекратить говорить о выборах – точка
Владимир Путин, фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне раскритиковал публичные дискуссии главы Кремля Владимира Путина по "поддержке" тех или иных кандидатов и посоветовал не вмешиваться в американские выборы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время общения с журналистами, Кирби ответил на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что он "предпочитает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на предвыборной гонке.

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Он подчеркнул - глава Кремля "должен прекратить говорить о выборах, и точка".

Прямая речь Кирби: "Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов - это американский народ".

Больше деталей: Также он добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: прекратил говорить о выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".

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Предыстория:

  • Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США постараются влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.
  • Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.
  • А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.
  • Уже 4 сентября Государственный департамент США объявил о мерах в ответ на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленные против российских пропагандистов.

СШАвиборыПутин
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