Белый дом о "поддержке" Путиным Харрис: он должен прекратить говорить о выборах – точка

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне раскритиковал публичные дискуссии главы Кремля Владимира Путина по "поддержке" тех или иных кандидатов и посоветовал не вмешиваться в американские выборы.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время общения с журналистами, Кирби ответил на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что он "предпочитает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на предвыборной гонке.

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Он подчеркнул - глава Кремля "должен прекратить говорить о выборах, и точка".

Прямая речь Кирби: "Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов - это американский народ".

Больше деталей: Также он добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: прекратил говорить о выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".

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