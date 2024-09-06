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Лето-2024 в северном полушарии назвали самым теплым в истории

Ирина Балачук, Иванна КостинаПятница, 6 сентября 2024, 10:45
Лето-2024 в северном полушарии назвали самым теплым в истории
Фото иллюстративное с pixabay.com

Лето 2024 года было самым теплым в северном полушарии с момента начала наблюдений, сообщила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Прямая речь заместителя директора C3S Саманты Берджесс: "За последние три месяца 2024 года мир пережил самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений".

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Детали: Сообщается, что есть большая вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый за всю историю наблюдений на планете.

Берджесс отметила – если страны срочно не сократят выбросы парниковых газов, которые нагревают планету, то экстремальные погодные условия "станут только интенсивнее".

По ее словам, выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата.

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Издание акцентирует, что изменения климата на планете продолжали подпитывать катастрофы этим летом. В Судане от наводнения, вызванного ливнями в прошлом месяце, пострадали более 300 000 человек.

Также изменение климата вызвало сильную засуху на итальянских островах Сицилия и Сардиния, усилило тайфун "Гэми", который в июле пронесся по Филиппинам, Тайваню и Китаю, унеся жизни более 100 человек.

Изменение климата, вызванное человеком, и естественное погодное явление Эль-Ниньо, которое прогревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, привели к тому, что температура в начале года была рекордно высокой.

По данным Copernicus, температуры ниже средних в экваториальной части Тихого океана в прошлом месяце указывают на переход к Ла-Ниньи, которая является более прохладным аналогом Эль-Ниньо.

Но это не помешало необычно высокой глобальной температуре поверхности моря по всему миру, причем средняя температура в августе была выше, чем в том же месяце любого другого года, кроме 2023 года.

Набор данных C3S достигает 1940 года, и ученые сравнили его с другими данными, чтобы подтвердить, что это лето было самым жарким с доиндустриального периода 1850 года.

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