Глава Минобороны Британии: Операция на Курщине поставила Путина в тупик, он ищет ответ

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили назвал непоколебимую поддержку Украины своим "приоритетом номер один", а также отметил, что наступление украинских Сил обороны на Курскую область - поставило главу Кремля в "тупик", который еще решает что делать в ответ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным журналистов, об этом Гили заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", - сказал он.

Также он отметил, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области".

Помощники министра рассказали журналистам, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства – роль, которую до недавнего времени выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес.

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