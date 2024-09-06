Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Минобороны Британии: Операция на Курщине поставила Путина в тупик, он ищет ответ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 6 сентября 2024, 12:18
Глава Минобороны Британии: Операция на Курщине поставила Путина в тупик, он ищет ответ
Джон Хили, фото: Getty Images

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили назвал непоколебимую поддержку Украины своим "приоритетом номер один", а также отметил, что наступление украинских Сил обороны на Курскую область - поставило главу Кремля в "тупик", который еще решает что делать в ответ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным журналистов, об этом Гили заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Реклама:

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", - сказал он.

Также он отметил, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области".

Помощники министра рассказали журналистам, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства – роль, которую до недавнего времени выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Курская область ПутинВеликобританияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Курская область
Зеленский об операции на Курщине: ВСУ контролируют 1300 кв. км, РФ потеряла более 6 тыс. солдат
Сырский объяснил необходимость операции на Курщине: Россия готовила оттуда наступление
Генсек НАТО: Украина многого достигла во время Курской операции
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: