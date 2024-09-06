Остин на «Рамштайне» анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины на $250 млн

Министр обороны США Ллойд Остин на открытии 24-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил, что президент Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере $250 млн. По его словам, сейчас "критический момент" для Украины в свете приближения зимы.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Остина: "Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 млн долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины и мы доставим их в соответствии с ходом войны".

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Детали: Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.

Он отметил, что если позволить России захватить соседа, то все страны окажутся в меньшей безопасности.

"Если автократы в мире поймут, что нации доброй воли поступаются своими принципами, наш мир станет гораздо более опасным", – заявил глава Пентагона.

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"Если Украина не свободна, мир не в безопасности", – добавил он.

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