Остин на «Рамштайне» анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины на $250 млн
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии 24-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил, что президент Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере $250 млн. По его словам, сейчас "критический момент" для Украины в свете приближения зимы.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Остина: "Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 млн долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины и мы доставим их в соответствии с ходом войны".
Детали: Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.
Он отметил, что если позволить России захватить соседа, то все страны окажутся в меньшей безопасности.
"Если автократы в мире поймут, что нации доброй воли поступаются своими принципами, наш мир станет гораздо более опасным", – заявил глава Пентагона.
"Если Украина не свободна, мир не в безопасности", – добавил он.
Предыстория:
- Недавно, 23 августа, администрация США объявила о новом пакете военной помощи на сумму 125 млн долларов, включающем ракеты противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы.
- В то же время администрация ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать более 6 млрд долларов военной помощи Украине до 30 сентября, когда заканчивается финансовый год и деньги могут "сгореть".