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Шуфрич обвинил следователей в неоказании медицинской помощи и подал заявление в ГБР

Анастасия ПроцПятница, 6 сентября 2024, 13:51
Шуфрич обвинил следователей в неоказании медицинской помощи и подал заявление в ГБР
Нестор Шуфрич на судебном заседании 6 сентября 2024 года. фото: Суспільне Новини/Андрей Асауленко

Экс-депутат запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого подозревают в государственной измене, заявил во время судебного заседания, что написал жалобу в ГБР на следователей. По его словам, в течение 8 месяцев пребывания в СИЗО ему не предоставляли разрешения на проведение медицинских манипуляций, что привело к серьезному ухудшению состояния здоровья.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда

Детали: Шуфрич утверждает, что медицинская проблема, которую можно было решить простыми манипуляциями, переросла в сложную хирургическую операцию из-за бездействия следователей. Он также добавил, что считает такие действия пыткой.

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Прямая речь Шуфрича: "Мы написали (заявление в ГБР - ред.) на следователей, которые, имея семь решений судов и ноту ЕСПЧ, которая обязала правительство Украины обеспечить мое лечение, игнорировали это. И привели к тяжелым последствиям, которые Вы сейчас видите", - рассказал Шуфрич.

Детали: Также подозреваемый говорит, что из-за плохого самочувствия просил присоединиться к заседанию онлайн, но ему не позволили. Поэтому его пришлось "накачать большим количеством лекарств, чтобы приехать в суд".

Во время заседания прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку, по их данным, есть риски сокрытия, искажения доказательств и влияния на свидетелей.

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Что предшествовало:

  • Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепаня обвиняют в финансировании действий по изменению и свержению конституционного строя, захвата госвласти, изменения границ территории и государственной границы Украины. В частности речь идет о передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году. Оба фигуранта обвинения отвергают.
  • Также Шуфрича обвиняют в государственной измене.
  • 3 сентября прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и его экс-помощника.
  • 4 сентября в Печерский райсуд Киева во время подготовительного заседания по делу экс-нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича вызвали врачей из-за плохого самочувствия экс-депутата.

Напомним:

  • 28 марта 2023 года журналисты BIHUS Info выяснили, что семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе и шестью квартирами в Киеве. Тогда же расследователи впервые вспомнили венгра Штофа, который был связан с компанией Шуфрича.
  • В своем расследовании УП узнало, что экс-депутат после начала полномасштабного вторжения спас свои ценные активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию.

ШуфричсудгосизменаГБР
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