Вступление Украины в ЕС потребует изменений в Конституцию – Стефанишина

На пути к членству в ЕС Украина не сможет обойтись без внесения изменений в Конституцию, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Источник: Стефанишина интервью "Европейской правде"

Прямая речь вице-премьера: "Право ЕС должно быть имплементировано в наше законодательство. Кроме того, присоединение Украины к ЕС потребует изменений в Конституцию Украины. Должны измениться основы функционирования государственных институтов".

Реклама:

Детали: Она подчеркнула, что без внесения изменений в Конституцию не обойтись, поскольку есть вопрос применения решений Европейского суда, а также вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины.

"Безусловно, речь может идти о том, что эти изменения в Конституцию вступят в силу вместе с обретением Украиной членства в ЕС. Но подготовку к этому мы должны вести уже сейчас, чтобы вся наша правовая система была к этому готова", – подытожила Стефанишина.

Также она советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Стефанишина поделилась ожиданиями, что Украина сможет открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года.

Также она объяснила, зачем понадобилось объединять должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции.

Читайте интервью Стефанишиной "Европейской правде": "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться"