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Вступление Украины в ЕС потребует изменений в Конституцию – Стефанишина

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 6 сентября 2024, 14:07
Вступление Украины в ЕС потребует изменений в Конституцию – Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото из Facebook

На пути к членству в ЕС Украина не сможет обойтись без внесения изменений в Конституцию, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Источник: Стефанишина интервью "Европейской правде"

Прямая речь вице-премьера: "Право ЕС должно быть имплементировано в наше законодательство. Кроме того, присоединение Украины к ЕС потребует изменений в Конституцию Украины. Должны измениться основы функционирования государственных институтов".

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Детали: Она подчеркнула, что без внесения изменений в Конституцию не обойтись, поскольку есть вопрос применения решений Европейского суда, а также вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины.

"Безусловно, речь может идти о том, что эти изменения в Конституцию вступят в силу вместе с обретением Украиной членства в ЕС. Но подготовку к этому мы должны вести уже сейчас, чтобы вся наша правовая система была к этому готова", – подытожила Стефанишина.

Также она советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в ЕС.

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Кроме того, Стефанишина поделилась ожиданиями, что Украина сможет открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года.

Также она объяснила, зачем понадобилось объединять должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции.

Читайте интервью Стефанишиной "Европейской правде": "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться"

УкраинаЕСКонституция
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