Германия передаст Украине еще 12 САУ PzH 2000
Пятница, 6 сентября 2024, 14:35
Глава немецкого Минобороны Борис Писториус на американской авиабазе в Рамштайне заявил что Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel
Детали: По его словам, САУ передадут на на сумму 150 миллионов евро. Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем, добавил он.
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Предыстория:
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль в среду, 4 сентября, подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил.
- Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности. Ранее о поставках систем IRIS SLM-T сообщало агентство Reuters.
- Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.