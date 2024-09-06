Германия передаст Украине еще 12 САУ PzH 2000

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус на американской авиабазе в Рамштайне заявил что Германия пообещала передать Украине еще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Детали: По его словам, САУ передадут на на сумму 150 миллионов евро. Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем, добавил он.

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