Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракеты, пулеметы и техника: Канада на "Рамштайн" анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 6 сентября 2024, 15:33
Ракеты, пулеметы и техника: Канада на Рамштайн анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Канады Билл Блэр на 24-й встрече Контактной группы по обороне Украины анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут 80 840 ракет CRV-7, 960 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов.

Источник: "Европейская правда" 

Детали: В новый пакет войдут 80 840 дополнительных моторов к авиационным ракетам CRV-7 и 1300 боеголовок, в дополнение к уже поставленным 2160 моторам. Они поступят "в следующие месяцы".

Реклама:

Также Канада предоставит 960 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала.

На конкретный запрос Украины предоставляют также списанные шасси от 29 гусеничных БТР M113 и от 64 легких бронетранспортеров Coyote, которые использовались канадской армией. Эта техника уже выводилась из использования канадскими военными, поэтому ее отдают на запчасти.

Кроме того, Билл Блэр анонсировал предоставление в сентябре 10 "скорых" и уточнил, что бронированные автомобили поддержки, которые собирали на канадских предприятиях для Украины, уже используются для тренировки украинских военных в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

В Минобороны Канады напомнили, что с 2022 года и до сих пор Канада предоставила Украине военную помощь на 4,5 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский на этот раз лично приехал на заседание Контактной группы по обороне Украины.

Канадапомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Канада
В Канаду на обучение прибыли украинские пилоты
Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года - Марченко
Украинские воины впервые приняли участие в параде в Торонто
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: