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В Канаду на обучение прибыли украинские пилоты

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 6 сентября 2024, 15:35
В Канаду на обучение прибыли украинские пилоты
ФОТО: GETTY IMAGES

На этой неделе в Канаду прибыла на обучение группа украинских пилотов истребителей.

Источник: "Европейская правда", Министерство обороны Канады во время 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины

Детали: Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что на этой неделе в страну прибыла группа украинских пилотов, которые пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training – FLIT).

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В рамках этой программы пилоты получают базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится шесть месяцев, программа включает 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 – реальных вылетов.

Также Билл Блэр объявил, что в этом месяце украинские военные начнут осваивать дроны Skyranger, которые уже передала Канада, на территории Украины.

Кроме того, министр анонсировал новый пакет военной помощи для Украины с запчастями для техники и авиационными ракетами.

Канадаавиа
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