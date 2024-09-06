Обвитое водорослями тело утопленника обнаружили пограничники в Днестре

Во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Предварительно установлено, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него".

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Детали: Отмечается, что при мужчине нашли полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции, которые вытащили тело на берег.

Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.