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WSJ: Союзники размышляют, целесообразно ли быстро обучать пилотов из Украины после катастрофы F-16

Галина Кричковская, Евгений КизиловПятница, 6 сентября 2024, 16:26
WSJ: Союзники размышляют, целесообразно ли быстро обучать пилотов из Украины после катастрофы F-16
фото: Getty Images

Падение украинского F-16 заставило западных союзников Украины задуматься, стоит ли в спешке готовить пилотов для этих истребителей.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на слова ознакомленных американских собеседников, которые говорили на условиях анонимности, передает "Европейская правда"

Детали: Как рассказали журналисты, сейчас западные официальные лица обсуждают разумность решения Украины развернуть новые истребители в боевых действиях лишь через несколько недель после того, как они прибыли в страну, и отправить пилотов, которые имели ограниченные часы подготовки на самолете.

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Издание отметило, что западные пилоты, даже после завершения обучения, часто летают в течение многих месяцев со своими подразделениями на учениях, прежде чем попытаться выполнить сложные миссии в зонах боевых действий. Украинские летчики вместо этого быстро отправились с учений на поле боя.

"Катастрофа показывает, что происходит, когда вы пытаетесь поторопить события", – заявил один из собеседников издания.

В то же время журналисты отметили, что пока нет планов корректировать текущую программу подготовки украинских пилотов.

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Издание напомнило, что следователи до сих пор не знают точной причины катастрофы. Однако, одной из версий является то, что российская ракета взорвалась вблизи F-16, что наводит на мысль, что взрыв или повредил самолет, или заставил пилота маневрировать слишком низко над землей, что привело к катастрофе.

Консультацию в расследовании Украине предоставляют американские советники, отметили журналисты. Следователи рассматривают спутниковые изображения, регистраторы полетных данных и другую информацию, чтобы принять окончательное решение, сообщили чиновники США.

Сначала об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Тогда стало известно о том, что F-16 участвовали в отражении одной из самых массированных воздушных атак России на Украину именно 26 августа.

Вечером 29 августа Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России.

истребителиУкраинаЗападвойна
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