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Россияне нанесли авиаудар по границе Сумской области - есть погибшая и раненые

Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 18:20
Россияне нанесли авиаудар по границе Сумской области - есть погибшая и раненые
Фото - прокуратура Сумской области

Российские войска 6 сентября нанесли авиаудар по границе Сумской области - есть погибшая и 5 раненых.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 6 сентября 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Краснополье Сумского района".

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Детали: В результате атаки агрессора в собственном доме погибла 66-летняя женщина, ранены еще четыре человека, среди которых 15-летняя девушка. Повреждено около 15 частных домовладений.

Обновлено: Впоследствии правоохранители сообщили, что после атаки на Краснополье за медицинской помощью обратился еще 16-летний юноша.

Сумская областьвойнаобстрел
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