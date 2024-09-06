Днепропетровщина: Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64, есть пострадавший в Никополе
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Павлограду на Днепропетровщине возросло до 64, есть также пострадавший в Никополе.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям.
Пострадавший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. В городе побита инфраструктура. Повреждены 2 дома местных и один загорелся. Изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка".
Детали: Россияне также атаковали Марганецкую и Мировскую громады. Там горели частный дом и хозяйственные постройки. Пожары произошли и на двух дворах. Огонь уничтожил авто. В Покровской громаде повреждения есть на птицефабрике.
Всего по Никопольщине враг ударил более полутора десятков раз.