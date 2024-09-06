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Днепропетровщина: Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64, есть пострадавший в Никополе

Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 19:11
Днепропетровщина: Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64, есть пострадавший в Никополе
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ЛыСАКА

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Павлограду на Днепропетровщине возросло до 64, есть также пострадавший в Никополе.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям.

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Пострадавший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. В городе побита инфраструктура. Повреждены 2 дома местных и один загорелся. Изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка".

 
фото из телеграмм-канал лысака

Детали: Россияне также атаковали Марганецкую и Мировскую громады. Там горели частный дом и хозяйственные постройки. Пожары произошли и на двух дворах. Огонь уничтожил авто. В Покровской громаде повреждения есть на птицефабрике.

Всего по Никопольщине враг ударил более полутора десятков раз.

Днепропетровская областьобстрелвойна
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