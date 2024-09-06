Из-за обстрела Люботина на Харьковщине пострадали 6 человек
Пятница, 6 сентября 2024, 19:50
Российские войска 6 сентября, предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" обстреляли город Люботин на Харьковщине, пострадали 6 человек.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Всего правоохранители зафиксировали 5 попаданий, предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" ориентировочно с 7:30 до 8:30. Известно о 6 пострадавших.
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Среди пострадавших 42-летняя женщина, девушка 16 лет, 65-летняя женщина, 53-летняя женщина, 14-летняя девочка.
Также повреждены 28 домов и два автомобиля.