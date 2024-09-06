Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за обстрела Люботина на Харьковщине пострадали 6 человек

Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 19:50
Из-за обстрела Люботина на Харьковщине пострадали 6 человек
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска 6 сентября, предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" обстреляли город Люботин на Харьковщине, пострадали 6 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Всего правоохранители зафиксировали 5 попаданий, предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" ориентировочно с 7:30 до 8:30. Известно о 6 пострадавших.

Реклама:

Среди пострадавших 42-летняя женщина, девушка 16 лет, 65-летняя женщина, 53-летняя женщина, 14-летняя девочка.

 

Также повреждены 28 домов и два автомобиля.

Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Харьковская область
В Донецкой области подорвалось пожарное авто: ранены 3 спасателей
"Город почти полностью разрушен": В президентской бригаде показали Волчанск
Россия обстреляла Циркуны на Харьковщине: пострадали 2 человека
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: