В сети появилось видео конфликта между работником ТЦК и гражданским в Харькове: в Центре отреагировали
В соцсетях 6 сентября появилось видео с избиением военнослужащим гражданского мужчины, в Харьковском ОТЦК и СП осудили поведение подчиненного и пообещали, что проведут служебное расследование.
Источник: Харьковский ОТЦК и СП, видео из соцсетей
Детали: На видео видно, как мужчина в военной форме наносит удары гражданскому мужчине. В ТЦК сообщили, что инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, по данным ТЦК, грубо отказались предоставлять документы для проверки, один из них начал неприлично оскорблять военнослужащего.
На место вызвали наряд полиции, граждан доставили в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установили, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.
У мережі з’явилось відео конфлікту між працівником ТЦК та цивільним у Харкові: У Центрі відреагували— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/ohFJkm4FAq
Дословно ТЦК: "Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных.
Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещение граждан".