В сети появилось видео конфликта между работником ТЦК и гражданским в Харькове: в Центре отреагировали

В соцсетях 6 сентября появилось видео с избиением военнослужащим гражданского мужчины, в Харьковском ОТЦК и СП осудили поведение подчиненного и пообещали, что проведут служебное расследование.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП, видео из соцсетей

Детали: На видео видно, как мужчина в военной форме наносит удары гражданскому мужчине. В ТЦК сообщили, что инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, по данным ТЦК, грубо отказались предоставлять документы для проверки, один из них начал неприлично оскорблять военнослужащего.

Реклама:

На место вызвали наряд полиции, граждан доставили в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установили, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

У мережі з’явилось відео конфлікту між працівником ТЦК та цивільним у Харкові: У Центрі відреагували



Відео із соцмереж pic.twitter.com/ohFJkm4FAq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ТЦК: "Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных.

Проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещение граждан".