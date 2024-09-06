Зеленский: Украина никогда не атакует российскую гражданскую инфраструктуру

Украина использует свои дроны для атак по военным объектам в РФ, однако никогда не била по российской гражданской инфраструктуре.

Источник: Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии

Прямая речь: "Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем это сделать. Потому что средства дальнего поражения, которые есть у вас или ваших партнеров, на 200 километров".

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Детали: Зеленский уточнил, что слова об ударе по Кремлю являются шуткой.

Он добавил, что РФ ежемесячно использует для ударов по востоку Украины около 4 тыс. бомб, которые пускает с самолетов, находящихся на военных аэродромах. Россия не остановится, и будет уничтожать украинские села и города.

Прямая речь: "Когда вы говорите о тысяче километров, мы используем наши собственные дроны, нашего производства. Но мы не целимся по гражданским. Они наши враги, потому что они поддерживают политику Путина. Но мы никогда, никогда не били по их гражданской инфраструктуре".