В ряде областей Украины есть угроза ударных БпЛА
Пятница, 6 сентября 2024, 23:07
Вечером 6 сентября на территории Украины военные зафиксировали ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:20 сообщили об ударном вражеском БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад.
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В 21:50 появилась информация, что ударные БпЛА с Сумщины направляются на Черниговщину, курс западный. Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный.
В 22:15 сообщили о еще одной группе вражеских ударных БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины.
В 23:04 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
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В 23:29 сообщили, что:
- БпЛА в северной части Сумщины перелетают в Черниговскую область;
- БпЛА в районе населенного пункта Мена (Черниговская область) движутся юго-западным курсом;
- БпЛА на севере Черниговщины заходят на Киевщину;
- БпЛА на севере Полтавщины, движутся западным курсом;
- Новые группы ударных БпЛА из Белгородской области движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавщины;
- БпЛА на Кировоградщине курс юго-западный;
- Несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевщины, курс северо-западный (Кировоградская область).
В 00:21 Воздушные силы обновили движение вражеских ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины, курс преимущественно западный;
- Группы БпЛА на юге Сумщины движутся в направлении Черниговской и Полтавской областей;
- Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;
- Группы БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевской области;
- Группы ударных БпЛА на Херсонщине движутся в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;
- БпЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);
- Группы ударных БпЛА на севере Одесской области движутся в направлении Винницкой области.