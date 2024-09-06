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Генштаб: Сложная ситуация на Кураховском направлении

Татьяна ОлейникПятница, 6 сентября 2024, 22:47
Генштаб: Сложная ситуация на Кураховском направлении
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток произошло 165 боевых столкновений, сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 165 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных (6 ракет), 57 авиационных ударов (в частности, задействовал 61 КАБ) и 472 удара дронами-камикадзе, совершил 2776 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцы и Волчанска.

24 раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников.

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На Северском направлении наши войска остановили пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Григорьевки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали в районах Торецка и Нелиповки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 45 штурмовых и наступательных действий.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 41 боевое столкновение.

На Времовском направлении сегодня агрессор восемь раз штурмовал передний край нашей обороны.

На Приднепровском направлении отражено девять вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.

Генштаббоевые действиявойна
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