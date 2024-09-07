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В Беларуси подняли авиацию: залетел российский "Шахед"

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 00:21
В Беларуси подняли авиацию: залетел российский Шахед
авиация Беларуси, фото: Википедия

6 сентября поздно вечером российский дрон-камикадзе типа "Шахед" зашел на территорию Гомельской области в Беларуси из Черниговской области. Известно, что "Шахед" пролетел через Лоев. 

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Около полуночи с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ и взял курс на юг страны. 

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Также известно, что "Шахед", который зашел в районе Лоева, сейчас движется по границе курсом на Киевское водохранилище. 

Дополнено: В течение ночи, по меньшей мере четыре беспилотника пересекали границу и летели в Беларусь. 

БеларусьШахедвоздушная тревога
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