В Беларуси подняли авиацию: залетел российский "Шахед"

6 сентября поздно вечером российский дрон-камикадзе типа "Шахед" зашел на территорию Гомельской области в Беларуси из Черниговской области. Известно, что "Шахед" пролетел через Лоев.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Около полуночи с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ и взял курс на юг страны.

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Также известно, что "Шахед", который зашел в районе Лоева, сейчас движется по границе курсом на Киевское водохранилище.

Дополнено: В течение ночи, по меньшей мере четыре беспилотника пересекали границу и летели в Беларусь.