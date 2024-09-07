В Беларуси подняли авиацию: залетел российский "Шахед"
Суббота, 7 сентября 2024, 00:21
6 сентября поздно вечером российский дрон-камикадзе типа "Шахед" зашел на территорию Гомельской области в Беларуси из Черниговской области. Известно, что "Шахед" пролетел через Лоев.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Детали: Около полуночи с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ и взял курс на юг страны.
Реклама:
Также известно, что "Шахед", который зашел в районе Лоева, сейчас движется по границе курсом на Киевское водохранилище.
Дополнено: В течение ночи, по меньшей мере четыре беспилотника пересекали границу и летели в Беларусь.