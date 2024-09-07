В Киевской области прогремел взрыв, ПВО работает по беспилотниках

В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА - силы противовоздушной обороны работают по целям.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: Областная власть призвала жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Дословно: "Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

Дополнено: В 2:22, по информации "Суспільного", в Киевской области прогремел взрыв.