В Киевской области прогремел взрыв, ПВО работает по беспилотниках
Суббота, 7 сентября 2024, 01:36
В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА - силы противовоздушной обороны работают по целям.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Детали: Областная власть призвала жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
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Дословно: "Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Дополнено: В 2:22, по информации "Суспільного", в Киевской области прогремел взрыв.