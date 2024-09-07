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В Киеве власти разрабатывают комплекс мер на случай ухудшения качества воды

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 05:20
В Киеве власти разрабатывают комплекс мер на случай ухудшения качества воды
фото: Paxabay

На случай ухудшения качества воды в Киеве городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой.

Источник: Киевская МВА

Детали: Городские власти отметили, что ситуация с качеством воды в столице контролируемая. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр.

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Дословно: "Если качество воды ухудшится, ЧАО „АК "Киевводоканал" немедленного откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Алгоритмы действий для предотвращения ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций".

Еще детали: По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока оснований для паники нет - показатели питьевой воды в столице остаются в норме.

В КГГА отметили, что отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы для обеспечения безопасности и реагирования на любые возможные сценарии развития событий и обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды: "Подчеркиваем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации".

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Справочно: В сеть попал документ Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в котором руководителей учреждений здравоохранения коммунальной собственности просят сделать запас питьевой и технической воды на пять суток. Это вызвало волнение у жителей столицы.

Напомним:

  • 28 августа Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.
  • Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм. Загрязнение распространилось в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины.

Киевводаэкология
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