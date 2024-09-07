КГВА: Во время ночной массированной атаки «Шахедов» на Киев все беспилотники уничтожили, никто не пострадал

В ночь на 7 сентября во время ночной массированной атаки дронов противовоздушная оборона сбила все "Шахеды", ни один из них не достиг цели в Киеве.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко

Прямая речь: "Практически не бывает таких ночей, когда бы российские ударные беспилотники не атаковали территорию Украины. И сегодня была очередная ночная, массированная атака дронов. На нашу территорию вражеские БПЛА (предварительно вроде "Шахед") начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. В Киев вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона".

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Детали: Попко добавил, что в результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 и оно уже ликвидировано.

По предварительной информации, в городе без пострадавших и разрушений.