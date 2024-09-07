Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КГВА: Во время ночной массированной атаки «Шахедов» на Киев все беспилотники уничтожили, никто не пострадал

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 06:47
КГВА: Во время ночной массированной атаки «Шахедов» на Киев все беспилотники уничтожили, никто не пострадал
фото: Getty Images

В ночь на 7 сентября во время ночной массированной атаки дронов противовоздушная оборона сбила все "Шахеды", ни один из них не достиг цели в Киеве.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко

Прямая речь: "Практически не бывает таких ночей, когда бы российские ударные беспилотники не атаковали территорию Украины. И сегодня была очередная ночная, массированная атака дронов. На нашу территорию вражеские БПЛА (предварительно вроде "Шахед") начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. В Киев вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона". 

Реклама:

Детали: Попко добавил, что в результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 и оно уже ликвидировано.

По предварительной информации, в городе без пострадавших и разрушений.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: