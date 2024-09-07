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Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще 1270 военных

Алена ИвашкивСуббота, 7 сентября 2024, 07:45
Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще 1270 военных
фото: Генштаб ВСУ

За сутки оккупанты потеряли 1270 военных и 29 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около (+1270) человек,
  • танков - 8632 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
  • артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
  • РСЗО - 1178 (+0) ед,
  • средства ПВО - 942 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
  • крылатые ракеты - 2588 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
  • специальная техника - 3037 (+0).

Генштабвойнапотери в войне
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