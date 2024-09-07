Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще 1270 военных
Суббота, 7 сентября 2024, 07:45
За сутки оккупанты потеряли 1270 военных и 29 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около (+1270) человек,
- танков - 8632 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
- РСЗО - 1178 (+0) ед,
- средства ПВО - 942 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
- крылатые ракеты - 2588 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
- специальная техника - 3037 (+0).