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В Канаде задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в центре Нью-Йорка

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 09:33
В Канаде задержали мужчину, которого подозревают в подготовке теракта в центре Нью-Йорка
new york, pixabay

В Канаде задержали 20-летнего выходца с Ближнего Востока, которого подозревают в подготовке исламистского теракта в центре Нью-Йорка к годовщине нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Источник: CBC,  "Европейская правда"

Детали: 20-летнему пакистанцу Мухаммаду Шахзебу Хану, который проживал в Торонто, грозят террористические обвинения в Канаде и США за намерения устроить стрельбу в центре еврейской общины в Нью-Йорке.

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Мужчину задержали еще в среду неподалеку от Монреаля, но сообщили о нем только в пятницу.

"Ответчик, как считается, планировал террористическую атаку в Нью-Йорке в даты вокруг 7 октября этого года с целью "во имя ИГИЛ" убить как можно больше евреев. Благодаря расследовательской работе ФБР и быстрой реакции наших канадских партнеров подозреваемый задержан", – заявил американский прокурор Меррик Гарланд.

Считается, что Хан на момент задержания уже направлялся к границе с США. Его намерения удалось раскрыть с привлечением оперативников под прикрытием.

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Американские службы считают, что мужчина собирался с помощью автомата устроить стрельбу в центре еврейской общины в Бруклине. Еще осенью 2023 года он рассказывал в соцсетях о своих симпатиях к ИГИЛ. В переписках, в которых оперативники выдавали себя за потенциальных сообщников, Хан писал, что сначала хотел устроить исламистский теракт в каком-то другом городе в даты вокруг 7 октября.

Около 20 августа мужчина изменил первоначальный замысел и решил выбрать целью центр еврейской общины в Бруклине. Он якобы писал, что если теракт удастся, то он будет "крупнейшим на территории США после 9 сентября 2001 года".

Хан предстанет перед Верховным судом в Монреале 13 сентября.

Напомним, летом в австрийской Вене отменили три концерта популярной поп-певицы Тейлор Свифт после того, как правительство сообщило о разоблаченной подготовке исламистского теракта.

Стрельбу возле генконсульства Израиля в Мюнхене 5 сентября классифицировали как теракт.

КанадатерактСШАХАМАС
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