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Умеров перечислил итоги 24 заседания "Рамштайн"

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 10:45
Умеров перечислил итоги 24 заседания Рамштайн
рамштайн, фото: умеров

Министр обороны Рустам Умеров назвал достижения на 24-м заседании "Рамштайн", среди которых новые пакеты помощи из США, Канады и Великобритании.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Есть большая заинтересованность со стороны наших партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности. С рядом стран уже в активной коммуникации о возможностях финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов.

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Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное - усиливает наш фронт. Украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, это отмечают и наши союзники".

Детали: Умеров уточнил, что США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним, что значительно усилит наши возможности в воздушных операциях.

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Также новый пакет помощи, по словам министра, включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя.

Кроме того, Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT". На 5-летний срок подготовки пилотов и технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов.

Между тем Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно укрепит наши возможности в противовоздушной обороне.

Нидерланды, в свою очередь, предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность наших военно-воздушных сил.

Стало известно, что Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий, а Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок.

Прямая речь Умерова: "Еще один ключевой результат встречи с союзниками - подписание Положения Коалиции морских возможностей.

Благодарен Великобритании и Норвегии за лидерство в Коалиции. Ожидаем присоединения других стран-партнеров.

Работа в рамках КМС будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море.

В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Мы уже отбросили вражеские российские корабли от берегов крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем воплощать "Стратегию морской безопасности".

Укрепляем позиции на всех фронтах благодаря международной поддержке и героизму наших военных.

Вместе приближаем мир и безопасность в Европе".

Умеров РустемРамштайнпомощь Украине
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