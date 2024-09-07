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МИД глубоко обеспокоен информацией о передаче России иранских ракет

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 12:33
МИД глубоко обеспокоен информацией о передаче России иранских ракет
фотО: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты, и призвали Тегеран воздержаться от предоставления Москве любого вооружения.

Источник: заявление МИД 7 сентября, "Европейская правда"

Детали: "МИД Украины глубоко обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию.

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В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что иранские "Шахеды" уже два года используются Россией для воздушного террора украинских городов, а также отметили, что углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы для безопасности не только Украины, но и всего мира.

"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.

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Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", – отметили в МИД Украины.

Как известно, 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".

РосcияИранракетный удар
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