Буданов анонсировал "серьезные изменения" в силовом блоке РФ
В России в течение двух месяцев произойдут большие изменения в силовой стороне, прогнозирует глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Источник: Буданов во время интервью "Радио Хартия"
Прямая речь Буданова: "Перелома (на войне - ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не являются бесконечными, ни у нас, ни у них...
Относительно российской стороны - в ближайшие два месяца там спланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать".
Напомним: 12 мая стало известно, что российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.
Шойгу занимал эту должность с 2012 года.
В то же время Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".