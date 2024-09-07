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Буданов анонсировал "серьезные изменения" в силовом блоке РФ

Роман ПетренкоСуббота, 7 сентября 2024, 15:27
Буданов анонсировал серьезные изменения в силовом блоке РФ
фото: УП

В России в течение двух месяцев произойдут большие изменения в силовой стороне, прогнозирует глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: Буданов во время интервью "Радио Хартия"

Прямая речь Буданова: "Перелома (на войне - ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может всю жизнь так продолжаться - ресурсы не являются бесконечными, ни у нас, ни у них...

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Относительно российской стороны - в ближайшие два месяца там спланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся - увидим скоро. Не так долго осталось ждать".

Напомним: 12 мая стало известно, что российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

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В то же время Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

БудановРосcияполитическая система
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