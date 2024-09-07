До 82 возросло количество пострадавших от ракетной атаки россиян на Павлоград

После более суток после ракетной атаки врага на Павлоград количество пострадавших продолжает расти - уже до 82 человек.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Из 82 пострадавших - 7 несовершеннолетних.

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По данным властей, на стационарном лечении остается 60 пострадавших.

В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение.

Все остальные имеют средние или легкие травмы.

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Напомним: 6 сентября российские военные ударили пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду в Днепропетровской области.