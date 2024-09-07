ТЦК: В Киеве неизвестные пытались проникнуть на военный объект и препятствовали технике

Киевский городской ТЦК и СП заявил, что утром 6 сентября неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны и пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП

Дословно: "Утром 06 сентября на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные лица попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, который находится под охраной. Кроме того, те же лица пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

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Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной".

Детали: По данному факту назначено служебное расследование.

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В ТЦК отметили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.