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В Одессе произошел конфликт между военным и женщиной, в ТЦК заявили о препятствовании работе

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 17:04
В Одессе произошел конфликт между военным и женщиной, в ТЦК заявили о препятствовании работе
конфликт возле одесского ТЦК, скриншот видео из соцсетей

В Одессе на видео попал конфликт между военным и женщиной возле ТЦК, в Одесском областном ТЦК и СП объяснили это противоправными действиями женщины и попыткой помешать работе районного ТЦК.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Детали: Одесские телеграмм-каналы в воскресенье распространили короткое видео, на котором видно, как мужчина в военной форме бросается на женщину. Ему пытаются помешать другие люди, в том числе военные и сотрудник полиции.

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Одесский областной ТЦК и СП заявил, что на опубликованном видео "рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных", а женщина "симулировала физический недуг" и заблокировала ворота сборного пункта.

Дословно ТЦК: "Так, у здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, которая привлекла внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые препятствуют работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК.

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Военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции. По приезду полиции гражданка начала вести себя еще агрессивнее, совершив нападение на транспортное средство, которое выезжало с территории сборного пункта. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах".

ОдессаТЦКнападение
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