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Министр обороны Нидерландов: Выгоды сбития ракет РФ над Украиной не перевешивают риски

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 18:50
Министр обороны Нидерландов: Выгоды сбития ракет РФ над Украиной не перевешивают риски
Рубен Брекельманс в Киеве в июле 2024 года, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что сбивание странами НАТО российских ракет и дронов над западом Украины может не быть "самым эффективным способом решения проблемы" и выгоды не перевешивают риски такого решения.

Источник: Брекельманс в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, участие стран-партнеров в сбивании российских ракет над Украиной будет иметь "ограниченные перевары".

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"Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", – отметил Брекельманс.

По его словам, именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО.

"Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, перевешивают ли выгоды риски. Пока что разницы нет. Такое принятое решение", – резюмировал министр.

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Что предшествовало: Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

Между тем жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

НидерландыПВОпомощь УкраинеНАТО
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