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В воскресенье также не планируют выключать электричество

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 19:00
В воскресенье также не планируют выключать электричество
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 8 сентября в Украине не прогнозируются ограничения электроэнергии.

Источник: Укрэнерго

Дословно: "Завтра, 8 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются".

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Детали: В "Укрэнерго" призвали потребителей пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00 и потреблять электроэнергию экономно с 18:00 до 21:00.

Что предшествовало: В субботу 7 сентября ограничения электроэнергии также не применялись.

электроэнергия
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