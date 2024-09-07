Ночью в Беларусь залетели минимум 8 российских дронов – "Беларускі Гаюн"

По данным белорусского мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на субботу в воздушное пространство страны зашли минимум 8 российских беспилотников, при этом один "Шахед" находился в 70 км от границы с Литвой.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "За ночь с 6 на 7 сентября 2024 г. на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, предположительно, впервые зашёл также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

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Первый "Шахед" зашёл из Черниговской обл. Украины в направлении Лоева около 23:20 и уже спустя 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

Дальнейшие заходы "Шахедов" были примерно в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А около 08:13, по данным @eRadarrua, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam.

Помимо заходов в Гомельскую область, минувшей ночью один из "Шахедов" залетел и в Брестскую обл. около 05:16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Данный "Шахед" зашёл в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случалось далее — неизвестно".

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Детали: Проект также сообщает, что на протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолёты ВВС РБ. Всего, по данным "Беларускі Гаюн", истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолёты из Мачулищей поднимались дважды.

Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере – в районе Островца и Вилейки, что может говорить о том, что до севера страны мог долететь не один, а два "Шахеда", говорится в сообщении.

Что предшествовало: По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 сентября силами украинской ПВО было сбито 58 ударных БпЛА. Еще 6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, полетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины.