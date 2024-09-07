Главы разведок США и Британии прокомментировали Курскую операцию: Вызвала вопросы у элиты РФ

Руководители разведывательных служб США и Британии Билл Бернс и Ричард Мур считают, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ посеяла сомнения у российской элиты.

Источник: Бернс и Мур на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, директор американского ЦРУ Бернс сказал, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

Реклама:

"Это вызвало вопросы... ...у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", – сказал он.

В свою очередь глава британской Mi-6 Мур сказал, что это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев...чтобы попытаться изменить ход игры".

Что предшествовало: Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.