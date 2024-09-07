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На Никопольщине россияне убили женщину, еще одна пострадала

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 20:02
На Никопольщине россияне убили женщину, еще одна пострадала
последствия обстрела Никопольщины 7 сентября, фото: Сергей Лысак в Telegram

В Марганецкой громаде на Никопольщине в результате российского обстрела погибла 76-летняя женщина, еще одна женщина пострадала.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "На Мировскую и Марганецкую громады, что на Никопольщине, сегодня враг направил тяжелую артиллерию.

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В последней – убил 76-летнюю женщину... Еще одна местная 60 лет пострадала.

Всего в населенных пунктах этих громад произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор. Погибли корова и десяток гусей".

Детали: Лысак также сообщил, что по самому Никополю россияне били беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственную постройку. Обошлось без жертв.

НикопольДнепропетровская областьвойна
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