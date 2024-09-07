Шольц: Еще несколько сотен тысяч украинцев в Германии должны идти работать
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что еще сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, должны устроиться на работу.
Источник: Шольц, которого цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда"
Детали: Во время диалога с жителями города Тельтов Шольц отметил, что, по его мнению, многие украинцы, которые получают поддержку в Германии, должны работать.
По его словам, число украинцев, которые уже имеют работу, возросло до более чем 200 тысяч благодаря правительственной программе Jobturbo.
"Но было еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была выполнена", - сказал он.
Шольц также возложил ответственность на федеральные земли и работодателей.
Что предшествовало: О сокращении помощи беженцам из Украины в немецком политикуме говорят уже несколько месяцев представители как партий федеральной коалиции, так и оппозиции.
Федеральное правительство Германии уже разработало более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат – не только украинцев – к работе. Среди прочего, отказ от работы и нелегальное трудоустройство предлагают наказывать сокращением помощи.
Кроме того, сейчас в Берлине обсуждают дальнейшую военную помощь Украине на фоне проблем с бюджетом, подробнее об этом – в статье "ЕвроПравды".