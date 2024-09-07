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Шольц: Еще несколько сотен тысяч украинцев в Германии должны идти работать

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 20:20
Шольц: Еще несколько сотен тысяч украинцев в Германии должны идти работать
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что еще сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, должны устроиться на работу.

Источник: Шольц, которого цитирует Tagesschau, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время диалога с жителями города Тельтов Шольц отметил, что, по его мнению, многие украинцы, которые получают поддержку в Германии, должны работать.

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По его словам, число украинцев, которые уже имеют работу, возросло до более чем 200 тысяч благодаря правительственной программе Jobturbo.

"Но было еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была выполнена", - сказал он.

Шольц также возложил ответственность на федеральные земли и работодателей.

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Что предшествовало: О сокращении помощи беженцам из Украины в немецком политикуме говорят уже несколько месяцев представители как партий федеральной коалиции, так и оппозиции.

Федеральное правительство Германии уже разработало более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат – не только украинцев – к работе. Среди прочего, отказ от работы и нелегальное трудоустройство предлагают наказывать сокращением помощи.

Кроме того, сейчас в Берлине обсуждают дальнейшую военную помощь Украине на фоне проблем с бюджетом, подробнее об этом – в статье "ЕвроПравды".

Германиябеженцыэкономика
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