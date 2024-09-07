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Удары по Харькову и пригороду: 5 пострадавших, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 20:34
Удары по Харькову и пригороду: 5 пострадавших, есть разрушения
фото: Дмитрий Ларин, УП

В результате удара российских войск по Харькову и пригороду в субботу пострадало 5 человек.

Источник: ГСЧС Харьковщины, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Дословно ГСЧС: "Сегодня днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Харькову и поселку Малая Даниловка Харьковского района. В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых домов и гражданского объекта. По разным адресам возникли пожары.

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В поселке Малая Даниловка горел жилой дом на площади 150 м кв. Также разрушен 1 жилой дом, еще более 10 домов повреждены. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

В Салтовском районе города Харькова на территории частного предприятия горело складское здание на площади 50 м кв. и трава на площади 250 м кв. Повреждено 8 легковых автомобилей. В Индустриальном районе города Харькова горела трава на площади 200 м кв".

Детали: Перед этим полиция Харьковщины сообщила, что в результате ударов по Малой Даниловке у четырех граждан констатировали острую реакцию на стресс, им оказывают помощь.

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Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что в Салтовском районе Харькова повреждено помещение частного предприятия. Получил ранения 61-летний охранник. Также повреждены 9 транспортных средств.

В Индустриальном районе Харькова зафиксировано попадание по территории садового общества: произошло возгорание хозяйственной постройки. Без пострадавших.

В поселке Малая Даниловка Харьковского района горел жилой дом, еще по меньшей мере 10 частных домовладений повреждены. Пострадали четыре человека: три женщины и мужчина. У пострадавших острая реакция на стресс и телесные повреждения.

По предварительным данным, вражеские удары были нанесены ФАБ-250 с УМПК.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские войска в субботу днем нанесли удары по Харькову и пригороду.

ХарьковХарьковская областьвойна
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