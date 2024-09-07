Россияне убили мужчину и ранили женщину на Херсонщине
Суббота, 7 сентября 2024, 20:53
В результате обстрелов Херсонщины в субботу погиб мужчина и была ранена женщина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская ОГА в Telegram
Прямая речь Прокудина: "К сожалению, в результате вражеского обстрела в Понятовке сегодня днем погиб местный житель.
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Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина".
Детали: В то же время в Херсонской ОГА сообщили, в субботу днем оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жительницу Одрадокаменки.
В результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, ранением ног и живота.