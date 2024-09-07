МИД: "Выборы" в оккупированном Крыму делегитимизируют политическую систему России

В МИД Украины заявили, что российские "выборы" в местные органы власти в оккупированном Крыму фактически делегитимизируют политическую систему России.

Источник: МИД Украины

Детали: В министерстве отметили, что в воскресенье 8 сентября Россия проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. Этот процесс Россия в очередной раз пытается распространить на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и город Севастополь.

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Дословно: "Так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизируют политическую систему России.

В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе являются ничтожными, а сами "выборы" - нелегитимными".

Больше деталей: В МИД обратили внимание международных партнеров, что представители российских оккупационных сил, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины, в частности те, кто "избирается" во время так называемых "выборов", не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне, а их вовлеченность в делегации РФ на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий.

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В министерстве отметили, что все причастные к подготовке и проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.