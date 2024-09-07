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На двух направлениях россияне атаковали более чем по 40 раз за день – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 7 сентября 2024, 22:52
На двух направлениях россияне атаковали более чем по 40 раз за день – Генштаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

В субботу на фронте произошло 168 боестолкновений, из которых 44 на Покровском направлении и 42 – на Кураховском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: За текущие сутки произошло 168 боевых столкновений. По территории Украины в субботу государство-террорист нанесло ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

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На Харьковском направлении российские террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машины, 40 БпЛА и автомобиль, также была повреждена артиллерийская система и четыре автомобиля противника.

Семнадцать раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжается.

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На Лиманском направлении за день российские войска 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, оккупанты пытались вытеснить защитников с позиций в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещеевки. Все атаки отбиты.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, восемь раз атаковали украинские позиции вблизи Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре боя еще продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза.  Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отражено 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются.

По имеющейся информации, в субботу оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в настоящее время суток защитники отражали 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.

На Времовском направлении за субботу агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака – продолжается.

На Приднепровском направлении 11 штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Генштабвойна
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