Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде

Российские войска в субботу вечером нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ, Суспільне Полтава

Детали: В 22:22 Воздушные силы сообщили о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Полтавы.

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СМИ писали о взрывах, которые раздавались в городе. Впоследствии появился комментарий председателя ОВА.

Прямая речь Пронина: "Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно без жертв".