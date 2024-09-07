Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде
Суббота, 7 сентября 2024, 23:18
Российские войска в субботу вечером нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде.
Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ, Суспільне Полтава
Детали: В 22:22 Воздушные силы сообщили о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Полтавы.
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СМИ писали о взрывах, которые раздавались в городе. Впоследствии появился комментарий председателя ОВА.
Прямая речь Пронина: "Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно без жертв".