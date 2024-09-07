Россияне традиционно запустили "Шахеды"
Суббота, 7 сентября 2024, 23:49
В субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:41 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.
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Дословно: "О движении ударных БпЛА: БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков".
Больше деталей: В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.