Россияне традиционно запустили "Шахеды"

В субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:41 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.

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Дословно: "О движении ударных БпЛА: БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков".

Больше деталей: В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.