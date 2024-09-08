Россияне снова запускали "Шахеды" по Украине

В субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:41 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.

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Дословно: "О движении ударных БпЛА: БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков".

Больше деталей: В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено: В 00:20 8 сентября Воздушные силы сообщили о новых БпЛА на Харьковщине в направлении Чугуева.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ВС в 00:35: "Вражеский ударный БпЛА севера Херсонщины курсом на Николаев".

00:44: "Группа БпЛА на Херсонщине! Осуществляют движение в направлении Николаевщины".

1:20: "1. БпЛА в южной части Херсонщины курсом на запад;

2. БпЛА по руслу Днепра в сторону Херсона".

1:23: "Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!"

1:58: "Группа ударных БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата".

2:33: "1. БпЛА в районе Татарбунары;

2. БпЛА курсом на Широкое".

2:36: "Группа ударных БпЛА в направлении Вилково".

2:49: "Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии".

2:59: "БпЛА в Одесской области! Курсом на Садовое.

БпЛА на юге Одесской области. Курс - Вилково и Килия.

БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии".

3:41: "БпЛА покинул территорию Румынии, пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области".

Обновлено: В областях, которым угрожали российские дроны, объявили отбои воздушной тревоги.