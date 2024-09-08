Россияне снова запускали "Шахеды" по Украине
В субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:41 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.
Дословно: "О движении ударных БпЛА: БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков".
Больше деталей: В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Обновлено: В 00:20 8 сентября Воздушные силы сообщили о новых БпЛА на Харьковщине в направлении Чугуева.
Дословно ВС в 00:35: "Вражеский ударный БпЛА севера Херсонщины курсом на Николаев".
00:44: "Группа БпЛА на Херсонщине! Осуществляют движение в направлении Николаевщины".
1:20: "1. БпЛА в южной части Херсонщины курсом на запад;
2. БпЛА по руслу Днепра в сторону Херсона".
1:23: "Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!"
1:58: "Группа ударных БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата".
2:33: "1. БпЛА в районе Татарбунары;
2. БпЛА курсом на Широкое".
2:36: "Группа ударных БпЛА в направлении Вилково".
2:49: "Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии".
2:59: "БпЛА в Одесской области! Курсом на Садовое.
БпЛА на юге Одесской области. Курс - Вилково и Килия.
БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии".
3:41: "БпЛА покинул территорию Румынии, пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области".
Обновлено: В областях, которым угрожали российские дроны, объявили отбои воздушной тревоги.